Alaşehir\'de 15 Motosiklet Trafikten Men Edildi

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Uluderbent Jandarma Karakolu bölgesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14'ü tescilsiz biri de haciz-yakalamalı toplam 15 motosiklet trafikten men edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Uluderbent Karakolu Bölgesinde bugün Huzur Timi, 4'üncü Jandarma Motorlu Asayiş Timi ve Uluderbent Jandarma Karakolu ekiplerinin plakasız ve tescilsiz motosiklet ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 14'ü tescilsiz motosiklet biri de haciz-yakalamalı toplam 15 motosiklet trafikten men edilirken, 13 motosiklet sürücüsüne de 2918 sayılı kanun kapsamında idari para cezası uygulandığı açıklandı. - MANİSA