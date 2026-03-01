Alaşehir'de 33 Yaşında Bir Şahıs Ölü Bulundu - Son Dakika
Alaşehir'de 33 Yaşında Bir Şahıs Ölü Bulundu

Alaşehir'de 33 Yaşında Bir Şahıs Ölü Bulundu
01.03.2026 19:53
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 33 yaşındaki Mehmet Ali Aslan boş arazide ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 33 yaşındaki şahıs boş arazide ölü bulundu.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Toptepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın Alaşehir Yeni Mahalle'de ikamet eden ve arada şoförlük yaptığı öğrenilen Mehmet Ali Aslan (33) olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde Mehmet Ali Aslan'ın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı bildirildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

20:55

