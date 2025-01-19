İki kuzen mermer ocağındaki su dolu çukurda boğuldu - Son Dakika
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İki kuzen mermer ocağındaki su dolu çukurda boğuldu

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Manisa'da bisiklet sürmek için dışarı çıkan 13 yaşındaki iki kuzen, mermer ocağında oluşan su çukurda biriken suya düştü. Sudan iki kuzenin cansız bedeni çıkarılırken acılı aile sinir krizi geçirdi.

19.01.2025 16:46  Güncelleme: 17:51
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 12.30 sıralarında acı bir olay yaşandı. Caberburhan Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Eyüp Kaya (13) ve Kadir Kaya (13) havanın güzel olmasını fırsat bilerek bisikletle dolaşmaya çıktı. Mahallenin Baltaşı mevkiinde bulunan İstaş Mermer'e ait mermer ocağı bölgesinde bisiklet süren çocuklar bir süre sonra mola verdi.

KUZENİNE YARDIM İÇİN SUYA ATLADI

Mermerlerin çıkarıldığı bölgede oluşan dev çukurun içine dolan su kenarında dinlenen kuzenlerden Yusuf Eyüp Kaya bir anda su birikintisinin içine düştü. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki su birikintisi içinde çırpınan kuzenine yardım etmek isteyen Kadir Kaya da suya girdi ancak çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu.

SUDAN İKİSİNİN DE CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocukların cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılırken, cenazeler Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki kuzen mermer ocağındaki su dolu çukurda boğuldu
Kadir Kaya (solda), Yusuf Eyüp Kaya (sağda)

AİLELERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyan ve sinir krizleri geçiren acılı baba Zeki Kaya, "Çocuklarımız bisiklet binmek için gezmeye gitmişler. Yusuf Eyüp Kaya suya düşmüş, Kadir de onu kurtarmak için suya gitmiş ancak ikisi de çıkamamışlar" dedi.

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMASI GEREKİRDİ"

Amca Seyit Han Dursun ise, "İşletme sahibi hiçbir güvenlik önlemi almamış. Burada gölet oluşmuş. Ya bu suyun boşaltılması ya da etrafında güvenlik önlemleri alınması gerekirdi. Canlarımız gitti, şikayetçiyiz" diye konuştu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İki kuzen mermer ocağındaki su dolu çukurda boğuldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İki kuzen mermer ocağındaki su dolu çukurda boğuldu - Son Dakika

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