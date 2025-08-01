Alaşehir\'de Kaçak Tütün Operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda çok sayıda sarılmış sigara, makaron ve tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Ağustos 2025 günü yapılan saha çalışmaları sonucunda, A.T. (1994) ve H.B. (1985) isimli şahısların ikametlerinde, eklentilerinde ve iş yerlerinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda; 2 adet tütün sarma makinesi, 67 bin 832 adet sarılmış sigara, 88 bin 600 adet boş makaron ve 25 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor. - MANİSA