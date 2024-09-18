Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ikametinde 604 adet sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği görevlilerince yapılan sokak çalışmaları kapsamında Yenimahalle Mahallesinde N.D. (48) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada toplam 604 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli N.D. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alaşehir'de Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi - Son Dakika
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