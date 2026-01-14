Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine operasyon: 18 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden ALDAŞ'a yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında yapılan usulsüz harcamalar, örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli zimmet, edimin ifasına fesat karıştırma, denetim görevinin ihmali, görevi kötüye kullanma ve haksız mal edinme nedeniyle haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) çalışanlarının da bulunduğu 18 şüpheliden14'ü gözaltına alındı.

18 kişi hakkında gözaltı kararı alındı

Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen Bilirkişi Raporunda ALDAŞ A.Ş. üzerinden yapılan usulsüz harcamalara ilişkin olarak toplam 399 milyon 507 bin 249,78 TL tutarında kamu zararı tespiti edildi. Sabah saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Altyapı Yönetim Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri Elektrik Enerjisi Yapı Elemanları Üretimi İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALDAŞ) şirketine yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında ASAT çalışanlarının da bulunduğu 18 kişiden 14'ü gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 kişiden 1'inin tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu, 2 kişinin yurt dışında olduğu 1 kişinin ise ameliyat nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. - ANTALYA