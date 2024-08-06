Aldatıldığını öğrendikten sonra karısını vurarak öldürdü! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü - Son Dakika
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Aldatıldığını öğrendikten sonra karısını vurarak öldürdü! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

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ABD'nin Teksas eyaletinde karısı tarafından aldatıldığını öğrenen adam dehşet saçtı. Silahına davranıp karısının karşısına dikilen adam, ''İsa ile tanışacaksın'' dedikten sonra tetiğe bastı. Olay sonrası kadın hayatını kaybederken adam da 10 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

06.08.2024 14:19
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ABD'nin Teksas eyaletinde kaydedilen bir görüntü izleyenleri şaşkına uğrattı. Aldatıldığını öğrenen bir adam, silahını kuşanıp karısının karşısına dikildi. Bir hayli öfkeli olduğu gözlenen adam, "İsa ile tanışacaksın" dedikten sonra tetiğe basıp karısını gözünü kırpmadan öldürdü. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrası adam 10 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

Aldatıldığını öğrendikten sonra karısını vurarak öldürdü! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

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Son Dakika 3.Sayfa Aldatıldığını öğrendikten sonra karısını vurarak öldürdü! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu: Aldatan tüm kadınlara ibret olsun. Erkek adam namusu için yaşar. 87 11 Yanıtla
  • yakup suri : Helal olsun dayıogli 38 4 Yanıtla
  • Serkan Basar: NİSA 15?16? İçinizden bu çirkin fiili işleyen ikilinin canlarını yakın. Eğer tövbe eder, durumlarını düzeltirlerse artık onlara eziyet etmekten vazgeçin; çünkü Allah tövbeleri çok kabul eden, çok esirgeyendir. Sizce Kim Neyi Gördü Bu Ayetten Sonra :) 8 13 Yanıtla
  • Ali Kublay: İsa ile tanismismi peki 12 0 Yanıtla
  • Miza Keskuyka: adam kaç tane namlu doğrultmuş anlamadım? sansür yanlış yere konmuş :) 7 0 Yanıtla

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