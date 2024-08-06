Aldatıldığını öğrendikten sonra karısını vurarak öldürdü! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Serkan Basar:

NİSA 15?16? İçinizden bu çirkin fiili işleyen ikilinin canlarını yakın. Eğer tövbe eder, durumlarını düzeltirlerse artık onlara eziyet etmekten vazgeçin; çünkü Allah tövbeleri çok kabul eden, çok esirgeyendir. Sizce Kim Neyi Gördü Bu Ayetten Sonra :)