Alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca İlçesinde yaşanan trafik kazasında kaza sebebiyle alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda otomobilin sebze ve meyve deposuna çarpmasıyla yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobil sürücüsü araç içinde yanarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.04.2024 00:27  Güncelleme: 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesinde yaşanan trafik kazasında kaza sebebiyle alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Kızılay Caddesinde dün gece saat 01. 30 da trafik kazası meydan geldi. Edinilen bilgiye göre Ramazan Ergin idaresindeki 06 DT 7727 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan sebze ve meyve deposuna çarpıp alev aldı. Kazayı gören çevre sakinleri 112 acil hattını aradılar. Gelen ihbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın sebze ve meyve deposunun temel duvarına çarpması sonucu alev alan otomobili söndürdü. Ekiplerin otomobili söndürmesi sonucu otomobil sürücüsünün araç içinde yanarak can verdiği ortaya çıktı.

İtfaiye ekipleri sebze ve meyve deposuna sıçrayan yangını da söndürdü. Yangın sonucunda depoda bulunan plastik sandıklar kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Otomobilde bulunan ve yanarak can veren otomobil sürücüsünün Ramazan Ergin'in Kumluca Bölge Trafik İstasyonunda görevli teknisyen yardımcı olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Kumluca, Antalya, trafik, Acil Durum, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi
22:25 Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı
21:50 Türkiye’ye hala temsilci atamayan X’e yeni cezalar yolda Sırada bant daraltma kısıtlaması var Türkiye'ye hala temsilci atamayan X'e yeni cezalar yolda! Sırada bant daraltma kısıtlaması var
21:18 İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
00:44 Afrika’dan taşınan çöl tozu Yunanistan’da gökyüzünü turuncuya çevirdi Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi
00:02 Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru
23:35 Serdar Topraktepe açıkladı Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı Serdar Topraktepe açıkladı! Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
23:11 Polis kulübü bastı 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı Polis kulübü bastı! 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
22:04 Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur
21:38 UEFA’dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 01:56:42. #1.13#
SON DAKİKA: Alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement