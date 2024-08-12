Alev topuna döndü, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Alev topuna döndü, o anlar kameraya yansıdı

Sivas'ın Hafik ilçesinde alevlere teslim olan kamyon yanarak adeta kül oldu. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

12.08.2024 17:06
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Alev topuna döndü, o anlar kameraya yansıdı

Alevlere teslim olan kamyon kül oldu

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde alevlere teslim olan kamyon yanarak adeta kül oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın Hafik ilçesine bağlı Çimenyenice köyünde meydana geldi. Sivas'a gittiği öğrenilen kamyonun çekici kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü kamyonu durdurarak ilk müdahaleyi yaptı. Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve köylülerin destekleriyle yangın söndürüldü. Yangında kamyonun çekici kısmı yanarak adeta kül oldu. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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