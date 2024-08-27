Alev topuna dönen araçtan yaralı kurtuldu - Son Dakika
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Alev topuna dönen araçtan yaralı kurtuldu

Balıkesir'de otoban üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, önündeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpma sonucu çıkan yangında araçlar alev topuna dönerken, dorse ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada alevlerin arasından çıkan sürücüler de olayı yaralı olarak atlattı.

27.08.2024 20:32
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Alev topuna dönen araçtan yaralı kurtuldu

BALIKESİR - Balıkesir'de otoban üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, önündeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpma sonucu çıkan yangında araçlar alev topuna dönerken, dorse ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada alevlerin arasından çıkan sürücüler de olayı yaralı olarak atlattı.

İstanbul- İzmir Otoyolu Balıkesir (Batı) Gişeleri'ne gelmeden önce İzmir istikametinde, 35 AZU 306 plakalı otomobil, F.A. yönetimindeki 35 F 8096 plakalı tır ve 35 BCD 825 kiremit yüklü dorseye arkadan çarptı. Kaza sonucu her iki araç da alevlere teslim olurken, olay yeri bir anda alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, her iki 2 araç sürücüsü de kazayı yaralı olarak atlattı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3-sayfa, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alev topuna dönen araçtan yaralı kurtuldu - Son Dakika

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