Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

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Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi Facianın eşiğinden dönüldü Gaziantep'te akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra bilinmeyen bir nedenle alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

31.10.2024 12:27
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Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

Facianın eşiğinden dönüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra bilinmeyen bir nedenle alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Akaryakıt istasyonu çıkışında basın olay sonrası facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi Otogar civarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 80 EC 386 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücünün son anda kendisini dışarı attığı otomobil kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Akaryakıt istasyonunun hemen çıkışında gerçekleşen olay sonrası facianın eşiğinden dönülürken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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