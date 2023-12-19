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Alevlere teslim olan iki katlı ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Alevlere teslim olan iki katlı ev kullanılmaz hale geldi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Osman Citti'ye ait iki katlı evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Alevlere teslim olan iki katlı ev kullanılmaz hale geldi
19.12.2023 - 20:27,
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Alevlere teslim olan iki katlı ev kullanılmaz hale geldi

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki katlı ev alevlere teslim olurken dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Olay, İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Citti'ye ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınarak söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen Osman Citti ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Alevlere teslim olan iki katlı ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


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