Alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa için zamanla yarışıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, sadece ormanı değil, bölgedeki yaban hayatını da vurdu. Yangın bölgesinde görev yapan gönüllüler, alevlerin arasından kurtardıkları yaralı kaplumbağayı yaşatabilmek için seferber oldu.

Yangın söndürme çalışmalarına destek veren gönüllüler, alevlerin etkilediği ormanlık alanda yaptıkları kontroller sırasında ağaçların arasında yaralı halde bir kaplumbağa buldu. Güvenli bölgeye çıkarılan kaplumbağa, vakit kaybedilmeden yardım merkezine ulaştırıldı. Ayakları ile vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirlenen kaplumbağaya, ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı. Yanıkların etkisini azaltmak amacıyla soğuk havluyla müdahale edilen kaplumbağa, daha sonra Seydikemer Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine teslim edildi.

Tedavisinin devamı için Seydikemer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülen kaplumbağa, yangının geride bıraktığı en çarpıcı görüntülerden biri oldu. Yaralı canlının yaşama tutunabilmesi için ekiplerin gösterdiği çaba ise takdir topladı.