Ali Güler Boğularak Hayatını Kaybetti

Muğla'da ailesiyle tatile gittikleri otelin havuzunda boğulan 9 yaşındaki Ali Güler, gözyaşları içinde Eskişehir'de toprağa verildi.

Eskişehir'deki Doğan Aslan Bey Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu Müdürü M. Faysal Güler, eşi Sevim Güler ve 9 yaşındaki oğulları Ali Güler ile Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan bir otelde tatil yapmaya gitti. Önceki akşam saat 18.30 sıralarında otelin havuzuna giren çocuk, bir süre çırpındıktan sonra boğularak hayatını kaybetti.

Ali Güler'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirildi. İlkokul 4. sınıf öğrencisi Ali Güler, 100 Yıl Camii'nde cenaze namazı akabinde, gözyaşları arasında Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ESKİŞEHİR