Aliağa'da sıcak su kazanı patladı: 8 yaralı
İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde inşaat halindeki konutlarda meydana gelen patlamada 2'si ağır olmak üzere 8 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Samurlu Mahallesi'nde inşaatı devam eden konutlarda su kazanının patlaması sonucu 8 işçi yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi İzmir'e sevk edildi.
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