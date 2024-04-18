Alibeyköy'de tramvay arızası trafikte uzun kuyruk oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alibeyköy'de tramvay arızası trafikte uzun kuyruk oluşturdu

Geniş Video İzle

T5 Alibeyköy-Eminönü tramvay hattında sabah meydana gelen arıza nedeniyle trafikte uzun kuyruk oluştu. Trafikte kalan bir sürücü ise o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Alibeyköy Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle tramvay ve araçların ortak kullandığı yolda yoğun araç kuyrukları oluştu. Duruma tepki gösteren sürücü, bölgede sürekli arıza olması nedeniyle yoğun trafik yaşandığını belirtti.

18.04.2024 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alibeyköy'de tramvay arızası trafikte uzun kuyruk oluşturdu

Tramvay arızası nedeniyle trafikte kalan sürücü o anlara tepki gösterdi

İSTANBUL - T5 Alibeyköy- Eminönü tramvay hattında sabah meydana gelen arıza nedeniyle trafikte uzun kuyruk oluştu. Trafikte kalan bir sürücü ise o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

T5 Alibeyköy - Eminönü tramvay hattında sabah saatlerinde tramvay arızası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alibeyköy Atatürk Caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle tramvay ve araçların ortak kullandığı yolda arıza nedeniyle yoğun araç kuyrukları oluştu. Kavşakta yolda kalan tramvay nedeniyle araçlar yolun karşısına geçemedi.

Video çekerek duruma tepki gösterdi

Sabah saatlerinde T5 Alibeyköy - Eminönü tramvay hattında meydana gelen tramvay arızası nedeniyle yolda kalan bir araç sürücüsü duruma tepki gösterdi. Aynı noktada sürekli arıza olması nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştuğunu belirten sürücü duruma tepkisini gösterdiği o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Alibeyköy\'de tramvay arızası trafikte uzun kuyruk oluşturdu
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Eminönü, trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alibeyköy'de tramvay arızası trafikte uzun kuyruk oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:54 Afyonkarahisar Belediyesi’nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu Afyonkarahisar Belediyesi'nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
15:17 TOGG CEO’su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X’i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız TOGG CEO'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız
13:55 Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik
16:35 Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı
15:36 Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak
14:54 Belediye binasına asılan 2 milyar TL’lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu Belediye binasına asılan 2 milyar TL'lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu
14:39 Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi İran uyrukluymuş Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi! İran uyrukluymuş
14:24 Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı! Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL
14:09 Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz
13:23 Ağrı’da infial yaratan görüntü İmam çocukları tekme tokat dövdü Ağrı'da infial yaratan görüntü! İmam çocukları tekme tokat dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 17:19:53. #1.11#
SON DAKİKA: Alibeyköy'de tramvay arızası trafikte uzun kuyruk oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement