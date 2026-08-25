Alihan Kuriş Gözetim Altında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş soruşturması kapsamında 13 Ağustos'ta düzenlenen operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kuriş'in evin bahçesindeki müştemilatta gözaltına alınıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında 13 Ağustos'ta operasyon düzenlemiş, operasyonda Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Düzenlenen operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Alihan Kuriş'in Üsküdar'daki evine gelen polis tarafından müştemilatta gözaltına alınıyor.