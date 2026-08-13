Alihan Kuriş Operasyonunda 30 Gözaltı - Son Dakika
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Alihan Kuriş Operasyonunda 30 Gözaltı

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Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı, 10 firari.

Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında işlem yapılırken, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'unun firari olduğu, 9'unun ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

10 şüpheli firari

Soruşturma kapsamında 10 şüphelinin firari olduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Firari olduğu belirlenen şüpheliler H. U., Z. Ö., O. A., S. S. K., H. D., M. K., H. T. K., K. P., R. E. ve A. U. P. olarak açıklandı.

9 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi

Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. A. S. Ö., S. İ., Ş. D., İ. C., M. S., A. T., S. S., U. Ö. ve Ö. B. hakkında gerekli adli süreçlerin yürütüldüğü belirtildi.

30 şüpheli gözaltında

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında Alihan Kuriş'in yanı sıra Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakaoğlu, Ahmet Şimşek, Ömer Yılmaz, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Ahmet Efe, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman ve İsmail Hakkı Akgün'ün bulunduğu bildirildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına ve yurt dışında bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin yürütülmesine yönelik çalışmaların devam ettiği, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Alihan Kuriş Operasyonunda 30 Gözaltı - Son Dakika

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