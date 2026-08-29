Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne Operasyon - Son Dakika
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Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne Operasyon

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Ankara'da 37 şüpheliden 35'i tutuklandı, 124 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde 25 Ağustos'ta icra edilen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'nin tutuklandığını duyurdu.

Operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturması kapsamında 25.08.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 37'sinin adli işlemleri tamamlanmıştır. Savcılık ifadelerinin ardından 37 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş; 35 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında bugüne kadar; 124 kişi hakkında adli işlem başlatılmış, 81 şüpheli tutuklanmış, 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, 2 şüpheli yönünden gözaltı ve kolluk işlemleri devam etmekte olup, 27 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Öte yandan örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirket ile 4 derneğe el konulmuş, 50 şirkete kayyum atanmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturma; suç örgütünün yapılanmasının, mali kaynaklarının, para hareketlerinin, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının ve bağlantılı kişi ve kuruluşların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik olarak titizlikle sürdürülmektedir. Organize suç yapılarıyla ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerleriyle mücadele, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne Operasyon - Son Dakika

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