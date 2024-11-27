Alkol etkisindeki sürücü kaza yaptı, kaçtı

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Aydın'da kaza yapıp kaçan ve polisin takibi neticesinde yakalanan sürücünün 1.56 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 KT 253 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüjdeki ağaçlara çarpıp takla attı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kendi imkanları ile araçtan çıkıp olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, araçtaki telefondan sürücünün M.K. olduğunu tespit etti. Olay yerinin iki sokak ötesinde olduğu öğrenilen M.K., ekipler taarfından yakalandı. Yapılan muayenede 1.56 promil alkollü çıkan sürücüye gerekli cezai işlemler uygulanırken, araç da çekici ile otoparka çekildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN