Bafra\'da alkollü kadın ekipleri alarma geçirdi

19.03.2026 05:35  Güncelleme: 05:36
Samsun'un Bafra ilçesinde psikolojik sorunları ve alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, Kızılırmak Nehri kenarında güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, muhtemel bir intihar girişimini engellemek için müdahale etti ve kadını ikna etmeyi başardı.

Olay, Sedde mevkisinde Kızılırmak Nehri kenarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kadının nehir kenarında tek başına bulunduğu ve durumunun şüpheli olduğu yönünde ihbar yapılması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören kadın, yaklaşmaları halinde kendisini suya atacağını söyleyerek nehir kenarına indi. Bunun üzerine ekipler, muhtemel bir intihar girişimine karşı Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden destek istedi. Kısa sürede olay yerine itfaiye dalgıcı ve bot sevk edildi.

Kadının kızı ve damadı da olay yerine gelerek polis ekipleriyle birlikte uzun süre ikna çabasında bulundu. Tüm çabalar sonucunda kadın nehir kenarından uzaklaştırıldı. Ancak alkollü olduğu belirtilen kadın, ayakta durmakta zorlanırken polis ekiplerine saldırmaya çalıştı.

Kadın, olay yerinde bulunan yakınları tarafından güçlükle araca bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Olay, Son Dakika

