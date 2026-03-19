Bafra\'da alkollü kadın ekipleri alarma geçirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde psikolojik sorunları ve alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, gece saatlerinde güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Olay, Sedde mevkisinde Kızılırmak Nehri kenarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kadının nehir kenarında tek başına bulunduğu ve durumunun şüpheli olduğu yönünde ihbar yapılması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören kadın, yaklaşmaları halinde kendisini suya atacağını söyleyerek nehir kenarına indi. Bunun üzerine ekipler, muhtemel bir intihar girişimine karşı Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden destek istedi. Kısa sürede olay yerine itfaiye dalgıcı ve bot sevk edildi.

Kadının kızı ve damadı da olay yerine gelerek polis ekipleriyle birlikte uzun süre ikna çabasında bulundu. Tüm çabalar sonucunda kadın nehir kenarından uzaklaştırıldı. Ancak alkollü olduğu belirtilen kadın, ayakta durmakta zorlanırken polis ekiplerine saldırmaya çalıştı.

Kadın, olay yerinde bulunan yakınları tarafından güçlükle araca bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. - SAMSUN