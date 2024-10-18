Alkolle Evi Yakan Oğul: Hatırlamıyorum - Son Dakika
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Alkolle Evi Yakan Oğul: Hatırlamıyorum

Alkollü sanık, annesinin evini yakarak ölüm tehdidinde bulundu; anne ise şikayetçi olmadı.

18.10.2024 20:53
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72 yaşındaki annesinin ilişkisi olduğunu düşünerek, içinde bulunduğu evi yakmış

Annesinin içinde bulunduğu evi yakmıştı: "Hatırlamıyorum"

KOCAELİ - Kocaeli'de alkollü olduğu sırada annesinin içinde bulunduğu eve benzin dökerek yakan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık alkollü olması sebebiyle hiçbir şey hatırlamadığını söylerken, anne ise oğlundan şikayetçi olmadı. Hazırlanan iddianamede sanığın alkol problemi olduğu, annesinin başkası ile ilişkisi olduğunu düşünerek alkolün etkisi ile evi yaktığı belirtildi.

Yangın, 14 Mayıs saat 22.30 sıralarında Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olan Selim Y. (45), annesi Kerime Y'nin de içinde bulunduğu evi ve bitişiğindeki kendi evini ateşe verdi. Alevleri fak eden vatandaşlar Kerime Y'yi evden çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne Kerime Y. ise kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince Selim Y. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Annesinin başkası ile ilişkisinin olduğunu düşünerek alkolün etkisi ile evi yaktığı iddianamede yer aldı

Şüphelinin sık sık alkol kullandığı, alkol aldığı zamanlar saldırgan tavırlar sergilediği iddianamede yer aldı. İddianamede annesi ile B.K. arasında ilişki olduğunu düşünen şüphelinin, alkollü olmasının etkisiyle ablası Selime B'yi arayarak, "Gelin alın annenizi buradan yoksa onu geberteceğim" dediği, şüphelinin aynı gün saat 22.15 sıralarında annesinin evde olduğunu bildiği halde kendinin ve annesinin evini benzin dökerek yaktığı, itfaiyenin yangını söndürmeye çalıştığı esnada şüphelinin elinde sopa ile müdahaleye engel olduğu, müdahaleye engel olmak için girişte bulunan motosikleti de yaktığı, Fedai Y'nin mağdurun içerde olduğunu öğrenmesi üzerine Kerime'yi alarak evden çıkardığı, Selim Y'nin saat 00.03 itibari ile 1.75 promil alkollü olduğu tespit edildiği belirtildiği yer aldı.

"Alkollüydüm, hatırlamıyorum"

"Anneye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan açılan davanın ilk celsesi Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Selim Y., avukatı ve mağdur Kerime Y. katıldı. Olaya ilişkin savunması alınan tutuklu sanık Selim Y., "Olay tarihinde alkollüydüm bu sebeple hiçbir şey hatırlamıyorum. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Anneme kötü davranmışlığım ve vurmuşluğum yoktur. Öncesinde herhangi psikolojik tedavi görmedim. Cezai ehliyetim tamdır. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

"Oğlumun evi tutuşunca benim evimde tutuştu"

Oğlundan şikayetçi olmadığını söyleyen Kerime Y., "Olay saatinde televizyon izliyordum. Bağırış sesleri duyunca balkona çıktım, evin yandığını görmedim. Oğlumla evimiz bitişikti. Onun evi tutuşunca benim evimde tutuştu. Yaralanmadım, ancak kaldırıldığım hastanede kalp krizi geçirdim. Senelerden beri kalp hastasıyım. Oğlum bana zarar vermedi" şeklinde konuştu.

"Sanığın annesine öldüreceğine dair sözlerini kaale almadık çünkü kendinde değildi, sarhoştu"

Tanık olarak dinlenen Fedai Y. ise "Selim kuzenim olur. Olay anında uyuyordum. Kuzenimin evinin yandığını söyleyerek ev halkı beni uyandırdı. Sanık kendi oturduğu evi yakmış. Alevler çatıdan annesinin evine sıçramış. Sanığın annesine öldüreceğini dair sözlerini kaale almadık çünkü kendinde değildi, sarhoştu. Yengem Kerime kapıdaydı, ben onu dışarı çıkardım. Sanığın annesi için bana 'Çıkartma, bırak yansın' dediğini duymadım. Sanık yangını söndürmeye gelen itfaiyeyi engellemiş" ifadelerini kullandı.

"Kardeşim olay günü beni arayarak anneme ilişkin bir şeyler söyledi. 'İyi değilim' dedi, yardım istedi"

Kardeşinin alkollü olduğunu söyleyen tanık Selime B. "Kardeşim alkollü olduğu için kendinde değildi. Kardeşimin bize hiç zararı olmadı ama kendisine oldu. Alkolü bırakmasını, buna ilişkin tedavi görmesini istiyorduk. Bunalımdaydı, evladından ayrıydı, iş bulamıyordu. Ben İstanbul'da yaşıyordum. Kardeşim olay günü beni arayarak anneme ilişkin bir şeyler söyledi. 'İyi değilim' dedi, yardım istedi. Alkolün etkisi ile farklı konuşunca Kocaeli'ye geldim ancak ev yanmıştı. Annem ile kardeşim arasında husumet yoktur" dedi.

"Sanık annesine değil, kendisine yönelik bir zarar verme çabası içinde"

Olaya ilişkin savunma yapan sanık avukatı, "Sanığın evinde yangın başlıyor. Sanık annesine değil, kendisine yönelik bir zarar verme çabası içinde. Kendisi yangından çıkmak istemiyor. Annesine öldürme kastı yoktur. Müvekkil içinde bulunduğu durum sebebiyle kendine zarar vermek istemiş, annesine karşı yaptığı herhangi eylem yoktur. Annenin maruz kaldığı kalp krizi durumu ile sanığın illiyet bağı yoktur, bu sebeple müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkolle Evi Yakan Oğul: Hatırlamıyorum - Son Dakika

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