Alkollü Adam Aracın Camını Kırdı
Alkollü Adam Aracın Camını Kırdı

Alkollü Adam Aracın Camını Kırdı
29.09.2025 16:15
Alkollü Adam Aracın Camını Kırdı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da alkollü şahıs, hakaret ettiği esnafın aracının camını taşla kırdı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da alkollü olduğu iddia edilen kişi, hakaretler yağdırdığı esnaf komşusuna ait aracın camını taşla paramparça etti. Esnafın şikayeti üzerine şahıs gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KOMŞUSUNUN ARACINA TAŞLA SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 18.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen lokanta işletmecisi Doğan K., sokakta bağırarak hakaretler yağdırmaya başladı. Doğan K., bir süre sonra eline aldığı taşla esnaf komşusunun aracını camını tuzla buz etti.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Çevredekiler onu sakinleştirmeye çalıştı ancak çabalar yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Doğan K.'yı gözaltına aldı. O anlar başka bir esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Doğan K.'nın daha önce benzer davranışlarda bulunduğu iddia edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, istanbul, Güncel

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Adam Aracın Camını Kırdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Alkollü Adam Aracın Camını Kırdı - Son Dakika
