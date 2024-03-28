Alkollü araç kullanan şahsın aracında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Alkollü araç kullanan şahsın aracında yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı. Aramada 1 adet tabanca, 8 adet mermi ele geçirildi.
Araç sürücü C.T. ve araçta bulunan T.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların alkollü olduğu değerlendirilerek trafik ekiplerince yapılan alkol testinde araç sürücüsü C.T. isimli şahsın alkollü olduğu tespit edilerek, 6 bin 453 TL para cezası yazılarak ve sürücü belgesine 6 ay süre ile el konuldu. - ADIYAMAN
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan kediye işkence görüntüsü üzerine çalışma başlattı. Şüpheli, kedinin arkadaşına ait olduğunu ve kasıtlı şiddet uygulamadığını savundu. Kedi sağlık durumu iyi olmasına rağmen hayvan barınağına teslim edildi.
Samsun Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kemalpaşa ve İğdir Mahallerinde N.K., V.K. ve A.K. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı silah ve 5 adet dolu kartuş ele geçirildi. 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bahçelievler'de bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, cesedi varile koyup yakmakla suçlanıyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, varil içerisinde yanmış bir ceset buldu. Yapılan incelemede, iş yerinde kan lekeleri ve kanlı bir bıçak bulundu. Cesedin Mustafa Bayraktar'a ait olduğu belirlendi. Şüpheli B.T, polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesinde maktulü annesine sarkıntılık ettiği için öldürdüğünü iddia etti.
Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüsten geriye metal yığını kaldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ölen veya yaralananın olmadığı belirtildi.
Konya'nın Karatay ilçesinde eğitim çağındaki çocuklar için kurulan Karatay Tabiat Mektebi'nde eğitimler başladı. İlkokul ikinci sınıf öğrencileri doğayı keşfederken eğlenceli etkinliklere katılacak.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde geri manevra yapan bir işçi servisi, arkasında bulunan 70 yaşındaki İbrahim Taş'ı altına alarak metrelerce sürükledi. Olay sonucunda yaşlı adam hayatını kaybetti. Servis sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, kumar oynattığı tespit edilen 4 kıraathane, 1 salon ve 1 yardımlaşma derneği olmak üzere toplam 6 işletme mühürlenip kapatıldı.
Konya'nın Meram ilçesinde bir marketten silahlı soygun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir zincir markette gerçekleşen soygunun ardından çalışma başlattı. Şüphelinin İshak K. olduğu belirlendi. Zanlının soygunu kız arkadaşına para yardımı yapmak için gerçekleştirdiği öğrenildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan denetimlerde kumar oynattığı tespit edilen kıraathane, 30 gün süreyle kapatılıp mühürlendi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan kararla kıraathane faaliyetten men edildi.
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