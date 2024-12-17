Alkollü Drift Yapan Şahsa 62 Bin TL Cezası

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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde cadde üzerinde alkollü şekilde drift yapan şahsa 62 bin 262 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Şiran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bir şahsın otomobiliyle drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Cadde üzerinde aracı durduran trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde aracın sürücüsü N.Ö.D.'nin 1.85 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü vaziyette drift yapan N.Ö.D.'ye 62 bin 262 TL idari para cezası kesildi. - GÜMÜŞHANE