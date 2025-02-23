Alkollü Genç Motosikletle Kaza Yaptı - Son Dakika
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Alkollü Genç Motosikletle Kaza Yaptı

Nevşehir'de alkollü ve ehliyetsiz motosikletli genç, kırmızı ışıkta geçerek kazaya yol açtı.

23.02.2025 22:09
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İhlaller zinciri: Alkollü ve ehliyetsiz olan motosikletli genç kırmızı ışıkta geçip otomobile çarptı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olan motor sürücüsü 0,79 promil alkollü çıkarken ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı.

Kaza akşam saatlerinde Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi Türbe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üzeyir E. kullandığı motosiklet ile kırmızı ışıkta geçince, kavşaktan dönmeye çalışan Eda E.'nın kullandığı 38 AJN 460 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ve motorda yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri motor sürücüsü 17 yaşındaki Üzeyir E.'nin yapılan alkol kontrolünde 0.79 promil alkollü olduğunu ve ehliyetinin olmadığını belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ve motosiklette yolcu olarak bir kişiyi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Genç Motosikletle Kaza Yaptı - Son Dakika

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