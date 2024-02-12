Alkollü mekanda çıkan kavga sokağa taştı, o anlar kamerada - Son Dakika
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Alkollü mekanda çıkan kavga sokağa taştı, o anlar kamerada

Burdur'da alkollü mekanda çıkan tartışma sonrası iki grup birbirine girdi. Kavga anları kameraya yansıdı. Olay saat 23.35 sıralarında Burdur merkez Tepe Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

12.02.2024 01:36
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Alkollü mekanda çıkan kavga sokağa taştı, o anlar kamerada

Burdur'da alkollü mekanda çıkan tartışma sonrası iki grup birbirine girdi

BURDUR - Burdur'da alkollü mekanda çıkan tartışma sokağa taşınca yol üzerinde iki grup tekme tokat birbirine girdi. Kavga anları kameraya yansıdı.

Olay saat 23.35 sıralarında Burdur merkez Tepe Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanında iki grup arasında tartışma çıktı. Daha sonra iki grup dışarı çıkarak tartışmaya devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki grup birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 1 kişi ciddi şekilde darp edildi.

Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisleri gören şahıslar ise kendiliğinden ayrıldı. Olay sonrası şahıslar birbirinden şikayetçi olmazken kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alkollü mekanda çıkan kavga sokağa taştı, o anlar kamerada
Kaynak: İHA

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