Alkollü Şahıs Evini Yakmaya Çalıştı

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Alkollü şahıs evini ateşe vermek istedi, vatandaşlar önledi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de alkollü olduğu öne sürülen şahıs evini yakmaya çalıştı. Durumu fark eden vatandaşlar ise yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Ahılı köyünde, alkollü olduğu öne sürülen Y.A. gece saatlerinde evini ateşe verdikten sonra kapıya çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, alevler büyümeden yangına müdahale etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evde yeniden yangın çıkmasına karşı önlem alırken sağlık görevlileri de hazır bekledi. Jandarma ekiplerince gözaltında tutulan Y.A.'nın merkez karakolda ifadesi alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.