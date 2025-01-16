Alkollü Şahıs Kovalamacada Yakalandı - Son Dakika
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Alkollü Şahıs Kovalamacada Yakalandı

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Çorum'da alkollü bir şahıs, polis ekiplerinden kaçarken yakalandı. Araçta silah bulundu.

16.01.2025 01:46
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Polisten kaçan alkollü şahıs kovalamaca sonucunda yakalandı

ÇORUM - Çorum'da ihbara giden polis ekiplerinden kaçan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen şahıs gözaltına alınırken aracında silah ele geçirildi.

Olay, Akkent 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir iş yerinde tartıştığı vatandaşa hakaret eden H.D.'nin belinde silah olduğunu gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerini gören H.D. hafif ticari aracı ile kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan şahıs kovalama neticesinde yakalandı. Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Yapılan kontrollerde şahsın 0.82 promil alkollü olduğu tespit edildi. 11 bin 600 lira idari para cezası uygulanan şahsın aracı ise çekici ile otoparka çekildi. Şahıs gözaltına alındı.

Alkollü Şahıs Kovalamacada Yakalandı
Kaynak: İHA

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