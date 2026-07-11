Alkollü Sürücü Beton Refüjü Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkollü Sürücü Beton Refüjü Aştı

11.07.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de alkollü sürücü, beton refüjü aşıp başka bir otomobile çarptı, kazada yaralandı.

Eskişehir'de beton refüjü aşıp bir otomobile çarpan aracın alkollü sürücüsü, ambulansa kaldırıldığı esnada gözyaşları dökerek, "Ben oraya düz sandım" dedi.

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 11 SK 510 plakalı otomobilin alkollü sürücüsü, 2025 yılında kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla Haller Kavşağı'nda gerçekleştirilen fiziki düzenleme esnasında yapılan beton refüjü fark etmedi. Yolu düz sanarak devam eden sürücünün idaresindeki araç beton refüjü aşarak, Cengiz Topel Caddesi'ne doğru seyir halinde olan 31 AND 441 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 11 SK 510 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.

"Ben orayı düz sandım"

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa kaldırılırken gözyaşları döktüğü görülen sürücü, "Ben orayı düz sandım" dedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alınan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücü Beton Refüjü Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor Trump'ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor
Annenin sevgilisinden iki kızına istismar Ülkeden kaçtı, baskın sonrası dönüp teslim oldu Annenin sevgilisinden iki kızına istismar! Ülkeden kaçtı, baskın sonrası dönüp teslim oldu
Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum
Cilo Dağı’nda temmuzda kar mücadelesi Cilo Dağı'nda temmuzda kar mücadelesi
Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı
Kocaeli’de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında demir sopalarla darbetti Kocaeli'de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında demir sopalarla darbetti

10:35
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi Merak edilen soruya yanıt geldi
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi
10:35
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı o başkan mı olacak “Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...“
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o başkan mı olacak? "Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa..."
10:18
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
08:26
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
07:46
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
07:13
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 11:03:09. #.0.3#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü Beton Refüjü Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.