Alkollü Sürücü Camı Kırdı, Aile Gözaltında - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Camı Kırdı, Aile Gözaltında

Bursa'da alkollü sürücü polise mukavemet gösterdi, aracının camını kırarak gözaltına alındı.

30.01.2025 20:48
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Alkollü sürücü polise yakalandı, aracının ön camını yumrukla parçaladı: Polise hakaret edip mukavemette bulunan aile gözaltına alındı

Polis aracı teslim edecek ayık sürücü bulamadı, otomobili otoparka çekmek zorunda kaldı

Otomobilinin çekileceğine sinirlenen alkollü sürücü yumrukla ön camı kırdı

Polise hakaret edip mukavemette bulunan aile gözaltına alındı, polisler alkollü aileden şikayetçi oldu

BURSA - Bursa'da polise alkollü yakalanan sürücü ve ailesi ortalığı karıştırdı.

Polis aracı teslim edecek ayık sürücü bulamayınca otomobili otoparka çekmek zorunda kaldı. Otomobilinin otoparka çekileceğini öğrenen alkollü sürücü aracın ön camını yumrukla kırdı. Sürücü ve yanındakiler polise hakaret edip mukavemet gösterince gözaltına alınıp emniyete götürüldüler. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde meydana geldi. Rutin alkol uygulaması yapan ekipler, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. 0,60 promil alkollü çıkan aracın sürücüsü ve yanında bulunan yolcular polise karşı mukavemet gösterip hakaret etti. Şahıslardan şikayetçi olan trafik polisleri aracı teslim edecek alkollsüz biri olmayınca aracı otoparka çektirmek zorunda kaldı. Aracının otoparka çekileceğini öğrenen alkollü sürücü otomobilinin ön camını yumruklayarak kırdı. Ortalık bir anda karışınca devreye asayiş ekipleri girdi. Yaya olarak kaçmaya çalışan kadın şüpheliler de bayan polisler tarafından yakalanarak polis aracına bindirildi. O anlar saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi. Olay yerine gelen asayiş ekiplerince şüpheliler gözaltına alınarak karakola götürüldü. Mukavemete uğrayan polis memurları ise şüphelilerden şikayetçi oldu. Görüntüleri inceleyen Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücü Camı Kırdı, Aile Gözaltında - Son Dakika

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