Alkollü Sürücü Camiyi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Camiyi Ziyaret Etti

Kocaeli'de alkollü sürücü otomobiliyle camiye girdi, bir kişi yaralandı. Olayda hasar oluştu.

05.05.2025 20:19
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Alkollü sürücü camiye daldı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı. 4 kişinin bulunduğu otomobilde bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay, 02.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 53 EE 850 plakalı otomobil Ebubekir Sıddık Camii'ne daldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede camiye ulaşan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri araçta bulunan 4 kişiye müdahale etti. İtfaiyenin taşıdığı bir yaralı olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Camide ise hasar oluşurken, sabah saatlerinde gelen cemaat şok oldu. Manzara karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, "4 tane genç varmış, bunlar alkollü muhtemelen. Yüksek hızla içeriye girmişler. Biz burada olsaydık facia olabilirdi" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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