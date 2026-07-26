Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü aydınlatma direğini devirdi - Son Dakika
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü aydınlatma direğini devirdi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü aydınlatma direğini devirdi
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Kayseri'de alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı, yaralanma olmadı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarparak, devirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün 2,03 promil alkollü olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, K.S.B.T. yönetimindeki 38 LM 241 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yola devrilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri direğin devrildiği yolda başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise kazada yaralanan olmadığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından K.S.B.T.'ye yapılan alkol testinde sürücünün 2,03 promil alkollü olduğu belirlendi. K.S.B.T.'ye alkollü araç kullanmak suçundan 25 bin TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. K.S.B.T.'nin yasal sınırın üzerinde alkollü olmasından dolayı hakkında adli işlem başlatılarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan belediyeye bağlı elektrik şirketi çalışanları da direği yoldan kaldırarak, yaşanabilecek olumsuzluklara yönelik inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

Otomobil, 3. Sayfa, Kayseri, Ceza, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü aydınlatma direğini devirdi - Son Dakika

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