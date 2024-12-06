Alkollü Sürücü Kaçtı, Ceza Kesildi - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Kaçtı, Ceza Kesildi

Alkollü Sürücü Kaçtı, Ceza Kesildi

Çorum'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı ve 40 bin TL ceza aldı.

06.12.2024 22:08
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Çorum'da alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu kaza yapan sürücüye 40 bin TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da trafik ekipleri tarafından Kıbrıs Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimde, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, 06 KNN 73 plakalı otomobiliyle uygulama noktasından kaçtı. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu İnkilap Sokak'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Trafik ekipleri, sürücüye 40 bin 232 TL idari para cezası uyguladı. Ağır hasar alan araç çekici yardımıyla otoparka götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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