Alkollü Sürücü Kaçtı, Kaza Yapıp Yakalandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü yaptığı kaza sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği Ö.A. idaresindeki araç durdurulmak istendi. Polis ekiplerinin dur ihtarlarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Bir süre kovalanan araç, Filistin Caddesi üzerinde kaza yaparak durdu. Her hangi bir yaralanması bulunmayan sürücü Ö.A. yakalanarak gözaltına alınırken otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise kaçtı. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürülürken kaçıp kayıplara karışan şahsın yakalanması için ise polis ekiplerince çalışma başlatıldı. - ADIYAMAN