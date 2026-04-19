Alkollü Sürücü Kazadan Kaçmaya Çalıştı - Son Dakika
19.04.2026 00:44
Nevşehir'de kaza yapan alkollü sürücü, kurtarıldıktan sonra evin bahçesine saklandı.

Nevşehir'de kaza yapan alkollü sürücü, ekipler tarafından sıkıştığı otomobilden kurtarılınca, kaçarak bir evin bahçesindeki çalılıkların arkasına saklandı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkması istenince, "Gelirsem emniyetle başım belaya girer" savunması yaptı.

Kaza, Nevşehir Niğde Karayolu Göre Kasabası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 ZC 167 plakalı otomobil sürücüsü Erhan Ş., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıkarak önce ağaçlara, daha sonrada aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık personellerine teslim edilmek istendi. Bu arada ekiplerin elinden kaçan sürücü, yol kenarında bulunan bir evin bahçesine girerek çalılıkların arkasına saklandı.

Ekipler tarafından bulunan sürücü, saklandığı yerden çıkması ve tedavi olması için zor ikna edildi. Sürücünün kendisini bulan ekiplere, "Benim bir şeyim yok. Gelirsem emniyetle başım belaya girer" dediği öğrenildi. Güçlükle ikna edildikten sonra ambulansa alınan sürücünün yapılan alkol ölçümünde 228 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ilk tedavisi olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Nevşehir, Olay, Kaza, Son Dakika

