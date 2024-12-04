Alkollü Sürücü Kazayı Hafif Atlattı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Kazayı Hafif Atlattı

Alkollü Sürücü Kazayı Hafif Atlattı

İznik'te alkollü sürücü otomobiliyle traktöre ve parktaki tıra çarptı, burnu bile kanamadı.

04.12.2024 00:01
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Bursa'nın İznik ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü önce traktörün römorkuna ardından park halindeki tıra çarptı. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen M.A. idaresindeki 41 KS 874 plakalı otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak önce seyir halinde olan traktörün römorkuna, daha sonra park halindeki tıra çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.A., şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Öte yandan, M.A.'nın alkollü olduğu iddia edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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