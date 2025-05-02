Alkollü Sürücü Limanda Kaza Yaptı, Aracını Denize Düşmekten Kurtardı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Limanda Kaza Yaptı, Aracını Denize Düşmekten Kurtardı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, limandaki işletmelere çarparak büyük bir kaza yaptı. Sürücü, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde denize düşmekten son anda kurtulurken, aracı belediyenin iş makinesi ile kurtarıldı.

02.05.2025 22:31
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Alkollü sürücü sahili birbirine kattı, otomobil iş makinesiyle kurtarıldı

Otomobil denize düşmekten son anda kurtarıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, limandaki işletmelerin masalarına çarparak yerle bir etti. Peşinden bir manevra daha yapmak isterken, denize uçmaktan çevredekilerin dikkati sayesinde kurtuldu.

Olay, dün gece saat 22.40 sıralarında Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü Şerafettin Parlak, limanda manevra yapmaya çalışırken işletmelerin masalarına çarptı. Ardından geri manevra yapan sürücü limanın ucuna kadar geldi. Geri gelmeye devam eden sürücüyü son anda limandaki bir işletmenin sahipleri fark etti. İşletme sahipleri aracın iki tekeri havada olduğunu görür görmez alkollü sürücüyü bağırarak uyardı. Uyarılar ardından duran sürücüyü çevreye toplanan vatandaşlar araçtan çıkardı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı. Araç, belediyeye ait bir kepçeyle kurtarıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücü Limanda Kaza Yaptı, Aracını Denize Düşmekten Kurtardı - Son Dakika

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