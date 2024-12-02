Alkollü Sürücü Panelvana Çarptı

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Panelvan minibüse çarpan alkollü sürücü yaralandı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki panelvan minibüse çarptı.

Kaza Bağlarbaşı Mahalle Selvi Caddesi üzerinde meydana geldi. E.D. idaresindeki 78 ST 790 plakalı otomobil, park halinde bulunan 78 SA 750 plakalı panelvan minibüse çarptı.

Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlıkekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücünün 1.42 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.