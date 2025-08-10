Alkollü Sürücü Park Halindeki Kamyonete Çarptı

İstanbul Bayrampaşa'da sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen hafif ticari araç, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Metris Esenler Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih A. tarafından yakıtı bittiği için emniyet şeridine park edilen 34 BFV 776 plakalı kamyonete, aynı istikamete seyir halinde olan Muhammed Emir Ö. (21) idaresindeki 34 ELC 827 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonet savrularak yol kenarında bekleyen Fatih A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Muhammed Emir Ö. (21) araç içerisine sıkışırken araçta yolcu konumunda bulunan bir şahıs da yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisine sıkışan Muhammed Emir Ö. (21) bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası, Muhammed Emir Ö.'nün alkollü araç kullandığı anlaşıldı.

Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Polis ekipleri yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normalde döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL