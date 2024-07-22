Alkollü sürücü polis ve gazeteciye tehditler savurdu - Son Dakika
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Alkollü sürücü polis ve gazeteciye tehditler savurdu

Alkollü sürücü polis ve gazeteciye tehditler savurdu

Aksaray'da alkollü araç kullanırken polise yakalanan ve kendini görüntüleyen gazetecinin üzerine yürüyerek 'Görevin bu değil' diyen alkollü sürücü yaklaşık 1 hafta sonra kontrol için durdurulduğu uygulama noktasında bu kez polis ve bekçilerin önünde gazeteciye el işareti yapıp tehdit etti.

22.07.2024 02:41
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Aksaray'da alkollü araç kullanırken polise yakalanan ve kendini görüntüleyen gazetecinin üzerine yürüyerek "Görevin bu değil" diyen alkollü sürücü yaklaşık 1 hafta sonra kontrol için durdurulduğu uygulama noktasında bu kez polis ve bekçilerin önünde gazeteciye el işareti yapıp tehdit etti.

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaklaşık 1 hafta önce Kalealtı Caddesi'nde yapılan uygulamada şüphe üzerine 34 TS 0068 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücü T.S.'nin (31) hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri şahsa alkol muayenesi yapmak istedi. Uzun süre polise dil döküp alkol metreye üflemek istemeyen sürücü bir süre sonra, "Çıkmayacağını biliyorum ama üfleyeyim" diyerek girdiği alkol kontrolünde 1,16 promil alkollü çıktı. Alkollü direksiyon başında yakalandığını unutup gazeteciye "Ayıp" diyen ve küfür ederek hakaret eden T.S. gazetecinin üzerine yürüyerek defalarca "Senin görevin bu değil" dedi. Polis, sürücüye 6 bin 439 TL para cezası keserek ehliyetine 6 ay süreyle el koydu.

Yaklaşık 1 hafta sonra Dere Mahallesi 904 Sokak'ta yapılan bir başka uygulamada yine durumundan şüphelenilen T.S.'nin 34 TS 0068 plakalı otomobili polis ve bekçiler tarafından durduruldu. T.S. isimli şahıs ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulması nedeniyle bu kez bir başka sürücüyle kontrolden geçirildi. Otomobilin sağ ön koltuğunda otururken yine basın mensuplarını gören T.S. bu kez gazeteciye bekçi ve polislerin yanında el işareti yaparak, "Sana ben" diye tehdit ettiği esnada görüntülendiğini anlayınca elini indirip, "Çek çek" diye talimat verdi. Denetimin ardından araca yol verilirken gazeteci tehdit, küfür ve hakaretten şahıstan şikayetçi oldu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü sürücü polis ve gazeteciye tehditler savurdu - Son Dakika

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