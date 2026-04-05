Alkollü Sürücü Polisle Arbede Çıkardı

05.04.2026 22:45
Kırıkkale'de alkollü sürücü, polise direnirken 3 memuru yaraladı, 646 bin lira ceza kesildi.

Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uyman alkollü sürücü, yakalandıktan sonra çıkan arbedede 3 polis memurunu yaraladı. Ehliyetine el konulan sürücüye toplam 646 bin lira idari para cezası uygulanırken, aracı ise 60 gün trafikten men edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Orgeneral Arif Çetin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 AEK 480 plakalı aracın sürücüsü O.K. (24), Etiler Kavşağı civarında alkollü araç kullandığı şüphesiyle polis ekiplerince durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla olay yerinden kaçtı. Bir süre devam eden takibin ardından yakalanan sürücünün yapılan kontrolde 1.41 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ekip aracına binmek istemeyen sürücü, polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf eden şahsın neden olduğu arbedede polis memurları H.İ., Ö.S. ve S.A. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Trafik ekiplerince, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden sürücüye toplam 646 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine el konulan sürücünün otomobili ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

