Alkollü Sürücü Stajyer İtfaiyeciyi Öldürdü - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Stajyer İtfaiyeciyi Öldürdü

Sakarya'da alkollü sürücü, stajyer itfaiyeci Ercüment Murat Solmaz'a çarparak hayatını kaybetmesine neden oldu.

22.04.2025 20:58
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21 yaşındaki stajyer itfaiyeciyi hayattan koparan sürücü alkollü çıktı

Kazaya karışan otomobil kamera ve PTS'den tespit edildi, sürücü saklandığı evde yakalandı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen ve 21 yaşındaki stajyer itfaiyeciyi hayattan koparan kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kazanın ardından kamera ile PTS incelemesi sonrası tespit edilen ve Kocaali'de saklandığı evde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan otomobil sürücüsünün 156 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, gece saat 01.20 sıralarında Küçükkarasu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya İtfaiyesinde staj yapan Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Öğrencisi Ercüment Murat Solmaz kız arkadaşının yanına gitmek için Kocaali'ne doğru 06 FDM 778 plakalı motosikleti ile yola çıktı. Bu esnada Solmaz'a, H.B. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamera ve PTS incelemesinin ardından otomobil tespit edildi

Jandarma ekipleri ise kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobili tespit etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından kamera ve PTS incelemesi neticesinde kaçan otomobil tespit edildi. Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otomobil sürücüsü saat 04.00 sıralarında Kocaali ilçesinde saklanmış olduğu evde, kazaya karışmış olduğu araç ile yakalanarak gözaltına alındı. 21 yaşındaki stajyer itfaiyeciyi hayattan kopararak olay yerinden kaçan sürücünün 156 promil alkollü olduğu tespit edildi. Konu ile alakalı adli tahkikata başlanıldı. Hayatını kaybeden Solmaz'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Ankara'ya gönderildi.

Gençten geriye itfaiye kıyafeti ile çekilen fotoğraflar kaldı

Öte yandan, hayatını kaybeden gençten geriye ise kazadan önce sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar ile itfaiye kıyafetleri ile çekilen fotoğrafları kaldı. Hayatını kaybeden Solmaz'ın kız arkadaşı ise sosyal medya hesabı üzerinden, "Mekanın cennet olsun sevgilim. Nurlar içinde yat, hep kalbimde olacaksın" paylaşımını yaptı.

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Kaynak: İHA

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