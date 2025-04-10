Alkollü Sürücü Su Birikintisine Girdi: 1 Yaralı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Su Birikintisine Girdi: 1 Yaralı

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Nevşehir'de alkollü sürücünün su birikintisine girmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

10.04.2025 03:33
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Su birikintisi kazaya neden oldu: 1 yaralı

Alkollü sürücünün kontrolünden çıkan araç önce tıra, ardından park halindeki otomobile çarptı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de alkollü sürücünün kullandığı araç yoldaki su birikintisine girince, önce solladığı tıra, daha sonra da kaldırımda park halinde bulunan bir otomobile çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 NF 4003 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Tolga Ö., yoldaki su birikintisine girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan hafif ticari araç önce Hasan Tahsin K.'nin kullandığı 42 AEN 118 plakalı tıra, daha sonra da kaldırımda bulunan park halindeki 34 JU 2030 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 1 kadın yaralandı. Yaralı kadın kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayı anlatan tır sürücüsü Hasan Tahsin K. "Araç solumdan geçerken su birikintisine girdi. Bu arada bana da ufak bir teması oldu." dedi.

Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü Tolga Ö.'nün yapılan alkol testinde 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Nevşehir, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücü Su Birikintisine Girdi: 1 Yaralı - Son Dakika

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