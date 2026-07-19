Alkollü Sürücü Üniversite Duvarına Çarptı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Üniversite Duvarına Çarptı

Alkollü Sürücü Üniversite Duvarına Çarptı
19.07.2026 12:58
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Nevşehir'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kamyoneti üniversite duvarına çarptı, 1 yaralı.

Nevşehir'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonetin kontrolden çıkarak üniversite duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üniversite yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin E. idaresindeki 38 ARF 883 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yola geçti ve üniversite duvarına çarparak durabildi. Karayolları uygulama noktasında görev yapan polis ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan alkol kontrolünde sürücü Hüseyin E.'nin 1,24 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca sürücünün ehliyetinin daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı geri alındığı tespit edildi. Sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı toplam 90 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyeti 2 yıl süreyle geri alındı. Kamyonet ise trafikten men edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Nevşehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücü Üniversite Duvarına Çarptı - Son Dakika

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