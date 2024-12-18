Alkollü Sürücü Virajda Kaza Yaptı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde virajı alamayarak önce kaldırıma çarpan, ardından yoldan çıkarak ağaçlık alana uçan otomobilin sürücüsünün 2.00 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. 8 bin 75 bin TL para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Kaza, Alikahya Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. R.N. idaresindeki 41 AGG 062 plakalı Honda marka otomobil, virajı alamayarak önce kaldırıma çıktı, ardından yol kenarındaki ağaçlık alana daldı. Sürücü R.N., kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün davranışlarından şüphelendi ve alkol testi yapıldı. Yapılan incelemelerde sürücünün 2.00 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. R.N.'ye 8 bin 75 bin TL para cezası kesildi, ayrıca ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Olay yerindeki işlemlerinin ardından R.N. polis merkezine götürüldü.

Hasar gören otomobil ise caddeden kaldırıldı. - KOCAELİ