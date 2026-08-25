Alkollü Sürücü Yayalara Daldı: 12 Yaralı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Yayalara Daldı: 12 Yaralı

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Portekiz'de alkollü sürücünün yayaların arasına dalması sonucu 12 kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

Portekiz'deki bir tatil beldesinde alkollü sürücünün yayaların arasına dalması sonucu 12 kişi yaralandı.

Portekiz'in Algarve bölgesindeki tatil beldesi Albufeira'daki Oura Caddesinde 35 yaşındaki sürücü, yayaların arasına daldı. Olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalışan sürücü, polisin dur emrine uymayarak yaraları ezdi. Polis, yayaları uyarmak ve sürücüyü durdurmak için havaya ateş açtı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı. Başka bir araca çarpan sürücü, yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. 35 yaşındaki sürücü ağır yaralama, tehlikeli araç kullanma ve alkollü araç kullanma suçlarından gözaltına alındı. Sürücünün yasal sınırın neredeyse 26 katı üzerinde alkollü olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Portekiz, Güvenlik, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücü Yayalara Daldı: 12 Yaralı - Son Dakika

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