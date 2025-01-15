Alkollü sürücüden ders niteliğinde özür - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alkollü sürücüden ders niteliğinde özür

Kovalamacada yakalanan Fahri Kutsal, 74 bin TL ceza alarak alkollü araç kullanımının tehlikesini anladı.

15.01.2025 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dur ihtarına uymadı, 150 kilometrelik kovalamacanın ardından 74 bin TL ceza yedi...Böyle özür diledi

TOKAT - Tokat'ta alkollü araç kullanan Fahri Kutsal, polisin dur ihtarına uymadı. 150 kilometrelik kovalamacası sonucunda yakalanınca 74 bin TL cezaya mahküm edilip aracı trafikten men edildi. Cezayı öğrenince "keşke taksi tutsaydım" dedi.

Tokat'ta Fahri Kutsal, alkollü bir şekilde direksiyon başına geçti. Trafiği tehlikeye düşürünce polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayınca ekiplerle arasında kovalamaca yaşandı. Tokat'tan başlayan kovalamaca Turhal ilçesi üzerinden Zile ilçesinde son buldu. Polis ekipleri Kutsal'ın sürdüğü aracı 150 kilo metre sonra durdurmayı başardı.

Vatandaşlar güzergah boyunca bir çok noktada nefes kesen kovalamacayı cep telefonlarıyla kaydetti. Polisiye filmlerini andından kovalamaca sonrası polis ekipleri sonunda Kutsal'ı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan alkol testinde Kutsal'ın kanında 1,41 promil alkolü olduğu anlaşıldı. Kutsal'a bir çok trafik kuralını ihlalden 74 bin Türk Lirası para cezası kesilirken aracı trafikten men edildi.

"74 bin TL ceza yedim, büyük bir ders oldu"

Fahri Kutsal yaptığı açıklamada Tokat halkından özür diledi. Alkollü araç kullanmanın tehlikesini fark ettiğini belirten Kutsal, "Alkol çok kötü bir şeymiş. Sonuç olarak bunu anladık. Polis arkadaşların zamanını çaldığım için onlardan da özür dilerim. 74 bin lira ceza aldım, bu da büyük bir ders oldu" dedi.

"Taksi var. Her yere 200 yazıyor"

Kutsal, ayrıca Tokat halkından ve polis ekiplerinden özür dileyerek, alkollü araç kullanımının tehlikelerine dikkat çekti. Kutsal, "Güzel kardeşlerim sakın alkollü araç kullanmayın. Taksi var, her yere 100 ya da 200 yazıyor. Paranın hiçbir önemi yok. Şükür cana gelmedi. Mala gelsin. Yakın temas kurduğum insanlarla biraz araba açıldı ama hayat bu. Olanla ölene çare yok" diye ekledi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, trafik, Hukuk, Polis, Tokat, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü sürücüden ders niteliğinde özür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
20:38 Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:05:26. #1.13#
SON DAKİKA: Alkollü sürücüden ders niteliğinde özür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.