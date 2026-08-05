Alkollü Sürücüden Rahat Tavırlar

Tekirdağ Çorlu'da polis çevirmesinde durdurulan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı. Ceza kesilen ve aracı çekilen sürücünün rahat tavırları dikkat çekerken, muhabirin sorusuna "Bomba gibiyim" cevabını verdi.

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde alkollü sürücülere yönelik trafik denetimi gerçekleşirdi. Çevirmeye giren bir panelvan araç sürücüsünün yapılan alkol kontrolünde 1,00 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

Para cezası kesilen sürücünün aracı geçici süreyle trafik men edilerek çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. Alkollü araç kullanmaktan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

"Evden çıkıp iki şişe alayım dedim, hayatım kaydı"

Alkollü sürücü, muhabirin, 'geçmiş olsun, nasılsınız' sözlerine de, "Bomba gibiyim çok şükür" diyerek karşılık verdi. Sürücü, "Evim hemen şurada, iki şişe içecek alayım dedim, hayatım kaydı. Canımız sağ olsun" dedi.

Cezası tatbik edilen sürücü, yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu gerekçesiyle polis tarafından ifadesi için karakola götürüldü.