Alkollü sürücüden şok soru: 'Ayağım yerinde mi?'

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Ölümlü kazadan yaralı kurtulan alkollü sürücü, "Ayağım yerinde mi?" diye sordu

Kazada AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın hayatını kaybetti

AKSARAY - Aksaray'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanının hayatını kaybettiği trafik kazasından yaralı kurtulan 2.40 promil alkollü sürücü, ambulanstan indirilip acile taşındığı sedyede "Ayağım yerinde mi" diye sağlık ekiplerine sordu.

Kaza, saat 02.50'de Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi yolu Selime beldesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Güzelyurt ilçesi istikametine seyreden Okan Yalçınidaresindeki 68 KA 151 plakalı Ford marka hafif ticari araç, Güzelyurt ilçesinden Aksaray istikametine seyreden Resul K.yönetimindeki 68 ABM 823 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle tekeri yerinden kopan hafif ticari araç yoldan çıkıp yaklaşık 2 metre derinliğindeki şarampolden aşağıya takla atarken, otomobil savrularak karşı şarampole düştü. Her 2 aracın da adeta hurdaya döndüğü kazada 68 KA 151 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü olan AK Parti Güzelyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçınolay yerinde hayatını kaybetti, yanında yolcu olarak bulunan Enes A.ve 68 ABM 823 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanındaki yolcu Emre D.yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından fark edilen kaza hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, ambulanstan indirilen Resul K. başındaki görevli hemşireye defalarca "Ayağım yerinde mi?" diye sordu. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken 68 ABM 823 plakalı araç sürücüsü Resul K.'nin 2.40 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.